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28 мая 2025, 07:35

Войска РФ обстреляли Херсон и пригород: есть пострадавшие

28 мая 2025, 07:35
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иллюстративное фото: Нацполиция
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Вечером и ночью оккупанты атаковали жилые кварталы Херсона и Антоновки Херсонского района. Полицейские доставили в больницу двух пострадавших, мужчина в тяжелом состоянии

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской городской военной администрации, передает RegioNews.

Отмечается, что из-за вражеских обстрелов в Антоновке пострадала 74-летняя женщина. Вечером пенсионерка попала под атаку вражеского дрона. Она получила минно-взрывную травму, обломочные ранения шеи, грудной клетки, обеих ног. Женщина находится в состоянии средней тяжести.

"Мужчина 83 лет в результате ночных обстрелов Днепровского района со стороны российских оккупационных войск получил тяжелые ранения, в том числе минно-взрывную травму, открытую рану головы, перелом костей черепа, ушиб мозга, перелом ребра. Врачи борются за его жизнь", — говорится в сообщении.

Напомним, вчера российские войска нанесли удар дроном по жилой многоэтажке в одном из районов Херсона. На месте попадания возник пожар.

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