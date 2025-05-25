У Тернополі російська ракета влучила в промзону: виникла пожежа

фото: ДСНС Тернопільщини

У Тернополі під час нічної російської атаки ворожа ракета влучила у будівлю промислового підприємства, виникла пожежа

Про це повідомив очільник Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода, передає RegioNews.

За його словами, триває гасіння пожежі та проводяться інші заходи з ліквідації наслідків НС.

Окрім того, пошкоджено вікна у будинках на прилеглій території.

Інформація про потерпілих не надходила.

Нагадаємо, сьогодні росіяни також атакували Хмельниччину. Внаслідок чого постраждала цивільна інфраструктура, є загиблі та поранені.