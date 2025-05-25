Ворог двічі ударив по підприємству у Сумах: рятувальники ліквідували пожежу
Сьогодні, 25 травня, БпЛА ворога влучили по харчовому підприємству в Сумах, пошкодили покрівлю, спричинили пожежу
Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Зазначається, що рятувальники одразу розпочали ліквідацію пожежі, однак через загрозу повторного обстрілу були змушені відійти від місця пожежі.
Згодом ворог завдав повторного удару по території підприємства.
Після стабілізації ситуації вогнеборці повністю ліквідували пожежу.
За попередніми даними, жертв і постраждалих внаслідок інциденту немає.
Нагадаємо, у Тернополі під час нічної російської атаки ворожа ракета влучила у будівлю промислового підприємства, виникла пожежа.
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