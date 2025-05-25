Из-за российских обстрелов Херсонщины погиб ребенок
За прошедшие сутки оккупанты интенсивно обстреливали Херсонщину. Под удар попали 30 населённых пунктов
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
По его словам, из-за российской агрессии один ребенок погиб. Еще девять человек получили ранения, среди них двое детей.
Враг нанес удары по критической и социальной инфраструктуре, жилым кварталам.
В результате обстрелов повреждены 7 многоэтажек и 7 частных домов, также пострадали частные автомобили.
Напомним, в ночь на воскресенье, 25 мая, российские войска нанесли комбинированный удар по Украине с применением 367-ми средств воздушного нападения.
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