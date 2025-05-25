Из-за российских обстрелов Херсонщины погиб ребенок

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За прошедшие сутки оккупанты интенсивно обстреливали Херсонщину. Под удар попали 30 населённых пунктов

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

По его словам, из-за российской агрессии один ребенок погиб. Еще девять человек получили ранения, среди них двое детей.

Враг нанес удары по критической и социальной инфраструктуре, жилым кварталам.

В результате обстрелов повреждены 7 многоэтажек и 7 частных домов, также пострадали частные автомобили.

Напомним, в ночь на воскресенье, 25 мая, российские войска нанесли комбинированный удар по Украине с применением 367-ми средств воздушного нападения.