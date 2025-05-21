Внаслідок російських обстрілів поранені 10 жителів Херсонщини

ілюстративне фото: Нацполіція

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували: Херсон, Антонівка, Берислав, Веселе, Вірівка, Дудчани, Зимівник, Зміївка, Золота Балка, Зорівка, Козацьке, Комишани, Костирка, Микільське, Миколаївка, Михайлівка, Молодіжне, Монастирське, Новокаїри, Новотягинка, Нововоронцовка, Придніпровське, Саблуківка, Садове, Станіслав, Токарівка, Томина Балка, Тягинка та Шляхове.

"Через російську агресію 10 людей дістали поранення", — йдеться в повідомленні.

Вчора росіяни били по соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах. Війська РФ пошкодили пошкодили вісім багатоповерхівок та чотири приватні будинки. Також окупанти понівечили станцію технічного обслуговування й автобус, влучили по території очисних споруд.

Нагадаємо, у Бориспільському районі Київської області внаслідок атаки російських безпілотників постраждали п'ятеро людей. Уламки ворожого дрона впали на будинок, в якому мешкає сім'я з трьома дітьми.