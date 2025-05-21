В результате российских обстрелов ранены 10 жителей Херсонщины

фото: Нацполиция

За прошедшие сутки, 20 мая, российские войска обстреляли около 30 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских ударов пострадали 10 гражданских

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Вчера россияне били по социальной инфраструктуре, а также жилым кварталам. Войска РФ повредили повредили восемь многоэтажек и четыре частных дома. Также оккупанты изуродовали станцию технического обслуживания и автобус, попали по территории очистных сооружений.

"Из-за российской агрессии 10 человек получили ранения", — говорится в сообщении.

Напомним, в Бориспольском районе Киевской области в результате атаки российских беспилотников пострадали пять человек. Обломки вражеского дрона упали на дом, в котором проживает семья с тремя детьми.