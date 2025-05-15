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15 травня 2025, 08:16

Росіяни за добу обстріляли десятки населених пунктів Херсонщини, є поранені

15 травня 2025, 08:16
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фото: ілюстративне
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Армія РФ минулої доби завдала ударів по 35 населених пунктах Херсонської області, унаслідок чого 9 людей отримали поранення

Про це голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив у Телеграмі, передає RegioNews.

Окупанти атакували такі населені пункти, як Білозерка, Берислав, Понятівка, Станіслав, Інгулець, Шляхове, Осокорівка, Нововоронцовка, Тягинка, Ольгівка, Одрадокам'янка, Миколаївка, Львове, Берегове, Томина Балка, Новокаїри, Дудчани, Урожайне, Антонівка, Садове, Велетенське, Гаврилівка, Веселе, Гончарне, Дніпровське, Іванівка, Кізомис, Козацьке, Микільське, Новорайськ, Республіканець, Токарівка, Червоний Маяк, Шевченківка та Херсон.

Нагадаємо, на Херсонщині жінка підірвалася на російській протипіхотній міні.

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