Россияне за сутки обстреляли десятки населенных пунктов Херсонщины, есть раненые
Армия РФ за прошедшие сутки нанесла удары по 35 населенным пунктам Херсонской области, в результате чего 9 человек получили ранения
Об этом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в Телеграмме, передает RegioNews.
Оккупанты атаковали такие населенные пункты, как Белозерка, Берислав, Понятовка, Станислав, Ингулец, Дорожное, Осокоровка, Нововоронцовка, Тягинка, Ольговка, Одрадокаменка, Николаевка, Львове, Берегово, Томина Балка, Новокаиры, Дудчаны, Веленое Гавриловка, Веселое, Гончарное, Днепровское, Ивановка, Кизомис, Казацкое, Никольское, Новорайск, Республиканец, Токаревка, Красный Маяк, Шевченковка и Херсон.
Напомним, в Херсонской области женщина взорвалась на российской противопехотной мине.
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