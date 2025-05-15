На Херсонщині жінка підірвалася на російській протипіхотній міні
Вчора, 14 травня, у Бериславі місцева жителька підірвалася на російській міні ПФМ-1 "Лепесток". Постраждала втратила частину ноги, її стан тяжкий
Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації, інформує RegioNews.
За наявними даними, 68-річна пенсіонерка наступила на протипіхотну міну "Лепесток". Через детонацію постраждала дістала вибухову травму та травматичну ампутацію стопи.
"Потерпілу у тяжкому стані доправили до лікарні. Медики надають їй всю необхідну допомогу", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше в місті Ізюм Харківської області 49-річний чоловік підірвався на протипіхотній міні.
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