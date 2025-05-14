У Херсоні дрон РФ поранив 51-річну жінку

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Про це повідомила Херсонська ОДА, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок удару жінка дістала мінно-вибухову травму та перелом гомілки.

Постраждалу оперативно доправили до медичного закладу, де лікарі надали їй невідкладну допомогу. Подальше лікування жінка проходитиме амбулаторно.

Влада закликає мешканців регіону бути максимально обережними під час повітряних тривог і не ігнорувати сигнали про загрозу дронів.

Нагадаємо, зранку в середу, 14 травня, війська РФ завдали удару по цивільному автомобілю в селищі Білозерка Херсонського району. Постраждав керманич машини.

Минулої доби, 13 травня, російські війська тероризували близько 30 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих ударів постраждали двоє мирних мешканців.