Росіяни обстріляли будинок у передмісті Херсона: люди самотужки вибралися з-під завалів

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної військової адміністрації.

Відомо, що ворожі снаряди пошкодили приватний будинок, під завалами якого опинилися чоловік і жінка. На щастя, херсонцям вдалося самостійно вибратися.

"У чоловіка 1951 року народження — уламкові поранення голови та руки, жінка 1955 року народження дістала мінно-вибухову травму та контузію", — йдеться у повідомленні.

Наразі медики надають постраждалим необхідну допомогу.

Нагадаємо, в Херсонській області протягом минулої доби внаслідок російських обстрілів двоє цивільних отримали поранення.