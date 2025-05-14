Під Херсоном окупанти скинули вибухівку на цивільне авто: поранений водій
У середу, 14 травня, війська РФ завдали удару по цивільному автомобілю в селищі Білозерка Херсонського району. Постраждав керманич машини
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної військової адміністрації.
За наявними даними, окупанти скинули вибухівку з дрона на автомобіль близько 7:00.
"Внаслідок атаки 49-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму та контузію, а також множинні уламкові поранення обличчя, рук, тулуба та стегна", — йдеться у повідомленні.
Потерпілого ушпиталили до лікарні.
Нагадаємо, вночі російські окупанти обстріляли будинок у селищі Антонівка Херсонського району. Поранення дістали двоє місцевих мешканців, які самотужки вибралися з-під завалів.
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