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08 травня 2025, 09:33

Росіяни за добу обстріляли десятки населених пунктів Херсонщини

08 травня 2025, 09:33
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фото: ілюстративне
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Окупанти минулої доби завдали ударів по 32 населених пунктах Херсонської області, унаслідок чого поранення отримали 6 людей

Про це голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив у своєму Телеграмі, передає RegioNews.

За його словами, ворожих атак зазнали Михайлівка, Олександрівка, Станіслав, Осокорівка, Козацьке, Монастирське, Кізомис, Берегове, Тягинка, Одрадокам'янка, Львове, Ольгівка, Миколаївка, Бургунка, Берислав, Томарине, Шляхове, Антонівка, Садове, Понятівка, Білозерка, Придніпровське, Томина Балка, Велетенське, Веселе, Зміївка, Іванівка, Костирка, Микільське, Софіївка, Токарівка та Херсон.

Росіяни застосовували дрони, артилерію та авіацію.

Нагадаємо, 6 травня росіяни вдарили безпілотниками по Херсонщині.

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