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У Херсонській області загинула людина внаслідок атаки окупантів. У прокуратурі почали розслідування

Про це повідомляє прокуратура Херсонської області, передає RegioNews.

Російські окупанти 6 травня вдарили безпілотниками по селу Червоний Яр у Бериславському районі. Внаслідок атаки ворога загинув чоловік. Також ще двоє людей отримали поранення.

"За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що призвів до загибелі людини (ч. 2 ст. 438 КК України)", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, 5 травня російські війська обстріляли Сумщину. На щастя, люди не постраждали. Повідомлялось про пошкодження п'яти приватних будинків, будівлю шиномонтажа та СТО, а також сталося загоряння елеватора.