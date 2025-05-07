Фото: Нацполіція

Російські окупанти вчергове атакували Херсонську область. Внаслідок атаки загинуло троє людей. Також є поранені

Про це повідомляє Нацполіція України, передає RegioNews.

7 травня російські війська обстріляли з артилерії, мінометів, авіації та безпілотників населені пункти Херсонського та Бериславського районів.

Внаслідок атаки ворога двоє людей загинуло. Ще троє місцевих жителів отримали поранення. Відомо також, що ще троє людей отримали травми через підрив на міні.

Нагадаємо, що 6 травня російські військові обстріляли Берислав на Херсонщині. Кілька ворожих снарядів влучили у будівлю школи.