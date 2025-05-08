Россияне за сутки обстреляли десятки населенных пунктов Херсонщины
Оккупанты минувших суток нанесли удары по 32 населенным пунктам Херсонской области, в результате чего ранения получили 6 человек
Об этом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в своем Телеграмме, передает RegioNews.
По его словам, вражеские атаки потерпели Михайловка, Александровка, Станислав, Осокоровка, Казацкое, Монастырское, Кизомис, Берегово, Тягинка, Одрадокаменка, Львове, Ольговка, Николаевка, Бургунка, Берислав, Томарино, Шляховое, Антоновка, Садное, Балка, Огромное, Веселое, Змиевка, Ивановка, Костырка, Никольское, Софиевка, Токаревка и Херсон.
Россияне применяли дроны, артиллерию и авиацию.
Напомним, 6 мая россияне ударили беспилотниками по Херсонщине.
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