фото: Херсонська ОВА

Протягом квітня російська армія понад 1900 разів атакувала Херсонщину. Терористи били по цивільній інфраструктурі: будинках, лікарнях, школах та дорогах. Десятки людей загинули та сотні постраждали

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

"Внаслідок цих атак загинули 22 жителі Херсонщини. Ще 215 — дістали поранення, серед них — 5 дітей", — йдеться у повідомленні.

Також у квітні окупанти посилили дронові атаки — їх було понад 2600. Ворожі удари забрали життя семи людей, ще 110 херсонців дістали поранення. Серед постраждалих — одна дитина.

"Це терор, на який росія йде свідомо, знаючи, що цілить у цивільних. За кожною цифрою — чиєсь життя, чиясь родина, чиясь трагедія. Світла пам’ять загиблим. Співчуття всім, хто втратив рідних", — додав Олександр Прокудін.

Нагадаємо, впродовж 1 травня під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували 30 населених пунктів Херсонської області. Поранення дістали шестеро цивільних.