Росія запустила по Україні 150 ударних дронів: як відпрацювала ППО
У ніч на 2 травня російська армія запустила по Україні 150 ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО збили 64 ворожі дрони, ще 62 — локаційно втрачені
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.
За попередніми даними, противник запустив дрони з напрямків — Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — Крим.
Станом на 08:00 військові підтвердили збиття 64 ударних БпЛА на сході, півночі та в центрі країни, ще 62 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
"Внаслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, кількість поранених внаслідок ворожої дронової атаки на Запоріжжя пізно ввечері 1 травня зросла до 29 осіб, серед них — 13-річний хлопчик.