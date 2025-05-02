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02 травня 2025, 08:15

Росія запустила по Україні 150 ударних дронів: як відпрацювала ППО

02 травня 2025, 08:15
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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У ніч на 2 травня російська армія запустила по Україні 150 ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО збили 64 ворожі дрони, ще 62 — локаційно втрачені

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

За попередніми даними, противник запустив дрони з напрямків — Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — Крим.

Станом на 08:00 військові підтвердили збиття 64 ударних БпЛА на сході, півночі та в центрі країни, ще 62 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

"Внаслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, кількість поранених внаслідок ворожої дронової атаки на Запоріжжя пізно ввечері 1 травня зросла до 29 осіб, серед них — 13-річний хлопчик.

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