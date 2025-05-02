Через обстріли Дніпропетровщини поранені 2 людини, горіли підприємства

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Внаслідок атак сталися пожежі на двох підприємствах. За оперативними даними, постраждали двоє чоловіків.

"47-річного пораненого госпіталізували в стані середньої тяжкості. Інший потерпілий 31 року лікуватиметься амбулаторно", — йдеться у повідомленні.

По Нікопольщині росіяни вдарили FPV-дроном та артилерією. Під обстрілами опинилися Покровська та Червоногригорівська громади. На щастя, минулося без загиблих і поранених.

Сергій Лисак додав, що підрозділи ПвК "Схід" збили над регіоном шість ворожих безпілотників.

Нагадаємо, в ніч на 2 травня російська армія запустила по Україні 150 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО збили 64 ворожі дрони, ще 62 – локаційно втрачені.