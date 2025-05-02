Через обстріли Дніпропетровщини поранені 2 людини, горіли підприємства
Вночі окупанти атакували ударними БпЛА Слов'янську громаду на Синельниківщині. Поранення дістали мирні жителі
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
Внаслідок атак сталися пожежі на двох підприємствах. За оперативними даними, постраждали двоє чоловіків.
"47-річного пораненого госпіталізували в стані середньої тяжкості. Інший потерпілий 31 року лікуватиметься амбулаторно", — йдеться у повідомленні.
По Нікопольщині росіяни вдарили FPV-дроном та артилерією. Під обстрілами опинилися Покровська та Червоногригорівська громади. На щастя, минулося без загиблих і поранених.
Сергій Лисак додав, що підрозділи ПвК "Схід" збили над регіоном шість ворожих безпілотників.
Нагадаємо, в ніч на 2 травня російська армія запустила по Україні 150 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО збили 64 ворожі дрони, ще 62 – локаційно втрачені.