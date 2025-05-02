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02 мая 2025, 10:20

Апрель на Херсонщине: оккупанты убили 22 и ранили 215 гражданских

02 мая 2025, 10:20
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фото: Херсонская ОВА
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В течение апреля российская армия более 1900 раз атаковала Херсонщину. Террористы били по гражданской инфраструктуре: домам, больницам, школам и дорогам. Десятки людей погибли и сотни пострадали

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

"В результате этих атак погибли 22 жителя Херсонщины. Еще 215 — получили ранения, среди них — 5 детей", — говорится в сообщении.

Также в апреле оккупанты усилили дроновые атаки — их было более 2600. Вражеские удары унесли жизни семи человек, еще 110 херсонцев получили ранения. Среди пострадавших один ребенок.

"Это террор, на который россия идет сознательно, зная, что целит в гражданских. По каждой цифре — чья-то жизнь, чья-то семья, чья-то трагедия. Светлая память погибшим. Соболезнования всем потерявшим родных", — добавил Александр Прокудин.

Напомним, в течение 1 мая под вражеским дроновым террором, артиллерийскими обстрелами и авиаударами находились 30 населённых пунктов Херсонской области. Ранения получили шесть гражданских.

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