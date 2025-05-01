Росіяни атакували з дрона жінку в передмісті Херсона

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У четвер, 1 травня, приблизно о 11:00 в Херсонській області російський безпілотник атакував мешканку Антонівки

Про це повідомила Херсонська ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок скидання вибухівки з БпЛА постраждала жінка 1956 року народження. Вона зазнала вибухової травми та уламкових поранень ніг і грудної клітини.

Потерпілу доставили до лікарні, де їй надають необхідну допомогу.

Нагадаємо, протягом минулої доби під ворожим обстрілом опинилися 38 населених пунктів Херсонщини, поранені двоє людей.

Окрім того, в регіоні через ворожі обстріли горіли житлові будинки та господарські споруди.