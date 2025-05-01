На Херсонщині через ворожі обстріли горіли житлові будинки та господарські споруди
Протягом минулої доби російські окупанти продовжували обстрілювати Херсон та прилеглі населені пункти
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Зазначається, що в Херсоні внаслідок ворожого удару загорілася нежитлова будівля.
В одному з населених пунктів Херсонського району через обстріл зайнялися житловий будинок, легковий автомобіль та дві господарчі споруди.
Пожежно-рятувальні підрозділи ліквідували всі займання.
На щастя, обійшлося без постраждалих серед місцевих жителів.
Рятувальники та пожежні служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків обстрілів.
Нагадаємо, протягом минулої доби під ворожим обстрілом опинилися 38 населених пунктів Херсонщини, поранені двоє людей.
Раніше повідомлялося, що в ніч на 1 травня росіяни атакували Україну 5-ма балістичними ракетами Іскандер-М із Криму, 170-ма ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами.