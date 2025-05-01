Россияне атаковали с дрона женщину в пригороде Херсона

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В четверг, 1 мая, примерно в 11:00 в Херсонской области российский беспилотник атаковал жительницу Антоновки

Об этом сообщила Херсонская ОВА, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате сброса взрывчатки с БПЛА пострадала женщина 1956 года рождения. Она получила взрывную травму и обломочные ранения ног и грудной клетки.

Пострадавшую доставили в больницу, где ей оказывают необходимую помощь.

Напомним, за прошедшие сутки под вражеским обстрелом оказались 38 населенных пунктов Херсонщины, ранены два человека.

Кроме того, в регионе из-за вражеских обстрелов горели жилые дома и хозяйственные постройки.