Окупанти атакували 12 населених пунктів Запорізької області: є пошкодження

фото: Запорізька ОВА

Про це передає RegioNews із посиланням на повідомлення голови Запорізької ОВА Івана Федорова.

За його совами, по Гуляйполю росіяни нанесли чотири авіаудари. Також зафіксовано:

232 атаки БпЛА по Запоріжжю, Лобковому, Кам'янському, Степовому, Приморському, Гуляйполю, Щербаках, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному та Новодарівці.

34 обстріли з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) охопили Лобкове, Гуляйполе, Щербаки та Новоданилівку.

188 артилерійських ударів здійснено по територіях Степногірська, Лобкового, Камʼянського, Степового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

У результаті атак надійшло 15 повідомлень про пошкодження житлових будинків, квартир і автомобілів мирних мешканців.

Нагадаємо, в середу, 30 квітня, російські військові обстріляли село Приморське Василівського району. Поранений місцевий житель.