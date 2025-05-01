Окупанти атакували 12 населених пунктів Запорізької області: є пошкодження
Протягом минулої доби російські війська завдали 458 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області
Про це передає RegioNews із посиланням на повідомлення голови Запорізької ОВА Івана Федорова.
За його совами, по Гуляйполю росіяни нанесли чотири авіаудари. Також зафіксовано:
- 232 атаки БпЛА по Запоріжжю, Лобковому, Кам'янському, Степовому, Приморському, Гуляйполю, Щербаках, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному та Новодарівці.
- 34 обстріли з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) охопили Лобкове, Гуляйполе, Щербаки та Новоданилівку.
- 188 артилерійських ударів здійснено по територіях Степногірська, Лобкового, Камʼянського, Степового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.
У результаті атак надійшло 15 повідомлень про пошкодження житлових будинків, квартир і автомобілів мирних мешканців.
Нагадаємо, в середу, 30 квітня, російські військові обстріляли село Приморське Василівського району. Поранений місцевий житель.
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