фото: ДСНС Київщини

Вночі Київщина знову зазнала атаки ворожих дронів. Сили ППО успішно знищили декілька цілей, проте уламки все ж зачепили три райони області

Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник, передає RegioNews.

Так, у Бориспільському районі після падіння уламків збитої ворожої цілі загорілася покрівля приватного будинку. Пожежу оперативно ліквідували, але пошкоджено ще 11 приватних будинків та магазин. Також зафіксовано займання в лісовій місцевості, яке було ліквідовано.

У Вишгородському районі сталася пожежа трав'яного настилу, яку також вдалося швидко локалізувати.

У Броварському районі після падіння уламків ворожої цілі виникло загорання господарчої будівлі та гаража, а також було пошкоджено фасад приватного будинку та автомобіль. Пожежу ліквідовано.

Постраждалих серед населення немає.

Нагадаємо, в ніч на 1 травня російська армія масовано атакувала Одесу ударними безпілотниками. В результаті нічної атаки загинуло двоє людей, ще п'ятеро отримали травми.