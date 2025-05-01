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01 травня 2025, 08:46

Атака БпЛА на Київщину: горіли будинки та гаражі

01 травня 2025, 08:46
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фото: ДСНС Київщини
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Вночі Київщина знову зазнала атаки ворожих дронів. Сили ППО успішно знищили декілька цілей, проте уламки все ж зачепили три райони області

Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник, передає RegioNews.

Так, у Бориспільському районі після падіння уламків збитої ворожої цілі загорілася покрівля приватного будинку. Пожежу оперативно ліквідували, але пошкоджено ще 11 приватних будинків та магазин. Також зафіксовано займання в лісовій місцевості, яке було ліквідовано.

У Вишгородському районі сталася пожежа трав'яного настилу, яку також вдалося швидко локалізувати.

У Броварському районі після падіння уламків ворожої цілі виникло загорання господарчої будівлі та гаража, а також було пошкоджено фасад приватного будинку та автомобіль. Пожежу ліквідовано.

Постраждалих серед населення немає.

Нагадаємо, в ніч на 1 травня російська армія масовано атакувала Одесу ударними безпілотниками. В результаті нічної атаки загинуло двоє людей, ще п'ятеро отримали травми.

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війна пожежа ДСНС Київська область БПЛА приватні будинки
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