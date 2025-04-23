Росіяни знищили енергооб’єкт, який забезпечував Херсон світлом: можливі відключення
Війська РФ знищили одне з ключових підприємств енергетичної інфраструктури, яке забезпечувало Херсон електрикою. Енергетики роблять все можливе, аби стабілізувати ситуацію у місті
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Напередодні окупанти почали масовані удари з артилерії та дронів по цьому енергооб’єкту. Атаки БпЛА тривають і зараз.
"Наші військові всю ніч боролися, щоб відбити ворожі удари. Однак на ранок росіяни домоглися свого, знищивши енергетичний обʼєкт", – йдеться в повідомленні.
Мешканців Херсона просять максимально ощадно користуватись електроенергією. Найближчим часом в місті можливі вимушені відключення.
Нагадаємо, минулої доби внаслідок російських обстрілів постраждали 12 жителів Херсонщини.