Россияне уничтожили энергообъект, который снабжал Херсон светом: возможны отключения

иллюстративное фото: из открытых источников

Войска РФ уничтожили одно из ключевых предприятий энергетической инфраструктуры, которое снабжало Херсон электричеством. Энергетики делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию в городе

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Накануне оккупанты начали массированные удары с артиллерии и дронов по этому энергообъекту. Атаки БпЛА продолжаются и сейчас.

"Наши военные всю ночь боролись, чтобы отразить вражеские удары. Однако к утру россияне добились своего, уничтожив энергетический объект", – говорится в сообщении.

Жителей Херсона просят максимально экономно пользоваться электроэнергией. В ближайшее время в городе возможны вынужденные отключения.

Напомним, за прошедшие сутки в результате российских обстрелов пострадали 12 жителей Херсонщины.