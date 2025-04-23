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23 апреля 2025, 10:40

Россияне уничтожили энергообъект, который снабжал Херсон светом: возможны отключения

23 апреля 2025, 10:40
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Войска РФ уничтожили одно из ключевых предприятий энергетической инфраструктуры, которое снабжало Херсон электричеством. Энергетики делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию в городе

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Накануне оккупанты начали массированные удары с артиллерии и дронов по этому энергообъекту. Атаки БпЛА продолжаются и сейчас.

"Наши военные всю ночь боролись, чтобы отразить вражеские удары. Однако к утру россияне добились своего, уничтожив энергетический объект", – говорится в сообщении.

Жителей Херсона просят максимально экономно пользоваться электроэнергией. В ближайшее время в городе возможны вынужденные отключения.

Напомним, за прошедшие сутки в результате российских обстрелов пострадали 12 жителей Херсонщины.

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РФ война Херсонская ОГА обстрелы оккупанты Херсон энергетика свет разрушения Прокудин Александр Сергеевич энергообъект
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