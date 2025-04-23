Внаслідок російських обстрілів постраждали 12 жителів Херсонщини
Протягом минулої доби російські війська обстріляли десятки населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих ударів постраждали 12 мирних мешканців
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
"Через російську агресію 12 людей дістали поранення, з них — 1 дитина", — йдеться у повідомленні.
Росіяни били по критичній, соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Війська РФ пошкодили дві багатоповерхівки та 12 приватних будинків. Також окупанти понівечили автівку швидкої та приватні автомобілі.
Нагадаємо, вчора внаслідок російського обстрілу в Центральному районі Херсона постраждала 6-річна дівчинка.
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