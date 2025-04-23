Атака БпЛА на Харків: зруйновані будівлі, спалахнули пожежі

фото: ДСНС Харківщини

Харків цієї ночі знову опинився під масованими ударами російських БпЛА

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає RegioNews.

За його словами, зафіксовано шість ударів по місту. Усі влучання сталися в Новобаварському районі.

За даними ДСНС, росіяни атакували цивільні об'єкти, внаслідок цього виникли масштабні пожежі та руйнування будівель.

За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.

На місці події працюють підрозділи ДСНС та комунальні служби міста.

Тривають роботи з ліквідації пожеж та розбору завалів.

Нагадаємо, вдень 22 квітня росіяни масовано атакували Харків та передмістя ударними дронами типу "Герань-2", є поранені.