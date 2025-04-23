У Марганці росіяни атакували БпЛА автобус, який віз людей на роботу: 9 загиблих, 30 поранених
Сьогодні вранці, 23 квітня, росіяни атакували дроном-камікадзе Марганець на Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілу загинули дев'ятеро людей, ще 30 мирних жителів дістали поранення
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
За наявними даними, у Марганці росіяни атакували автобус із працівниками підприємства, які прямували на роботу.
"Ворожа атака забрала 9 життів. Співчуття рідним і близьким. Постійно зростає кількість постраждалих. За інформацією на зараз, їх 30", – йдеться в повідомленні.
Наразі на місці події працюють екстрені служби.
Нагадаємо, через нічні обстріли Дніпропетровщини постраждали двоє людей.
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