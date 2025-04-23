На Донеччині окупанти вбили ще чотирьох людей, семеро поранені

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Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

За його словами, росіяни вбили 3 жителів у Мирнограді та одну людину Новоекономічному. Ще 7осіб в області за добу дістали поранення.

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Нагадаємо, сьогодні вранці, 23 квітня, росіяни атакували дроном-камікадзе Марганець на Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілу загинули дев'ятеро людей, ще 30 мирних жителів дістали поранення.