В результате российских обстрелов пострадали 12 жителей Херсонщины
За прошедшие сутки российские войска обстреляли десятки населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских ударов пострадали 12 мирных жителей
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
Россияне били по критической, социальной инфраструктуре и жилым кварталам Войска РФ повредили две многоэтажки и 12 частных домов.
"Из-за российской агрессии 12 человек получили ранения, из них — 1 ребенок", — говорится в сообщении.
Напомним, вчера в результате российских обстрелов в Центральном районе Херсона пострадала 6-летняя девочка.
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