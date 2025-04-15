У Херсоні росіяни атакували з дрона велосипедистку: жінка в тяжкому стані
Сьогодні вдень, 15 квітня, російські окупанти скинули вибухівку з безпілотника на жительку Херсона, яка їхала містом на велосипеді. Медики борються за життя потерпілої
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної військової адміністрації.
За наявними даними, загарбники атакували 62-річну жінку близько 13:00.
"Вона дістала множинні уламкові поранення рук, ніг та грудної клітини. Потерпілу доставили до лікарні у тяжкому стані. Медики продовжують боротися за її життя", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, зранку 15 квітня російські військові атакували з дрона автівку у Бериславі Херсонської області. Внаслідок вибуху постраждали двоє людей.
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