На Херсонщині росіяни знищили авто з гуманітарним хлібом

фото: Херсонська ОВА

Про це повідомила Херсонська ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, що під час доставки гуманітарного хліба староста села наїхав на російську протипіхотну міну. Автомобіль зазнав пошкоджень, але чоловіку вдалося дістатися до населеного пункту та заховати авто з вантажем.

Згодом російський безпілотник кілька разів атакував машину, внаслідок чого вона зайнялася та повністю згоріла. Минулося без жертв.

Нагадаємо, росіяни атакували дронами авто волонтерів на Харківщині. На щастя, обійшлося без постраждалих.