В Херсоне россияне атаковали с дрона велосипедистку: женщина в тяжелом состоянии
Сегодня днем, 15 апреля, российские оккупанты сбросили взрывчатку с беспилотника на жительницу Херсона, которая ехала по городу на велосипеде. Медики борются за жизнь потерпевшей
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.
По имеющимся данным, захватчики атаковали 62-летнюю женщину около 13:00.
"Она получила множественные обломочные ранения рук, ног и грудной клетки. Пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии. Медики продолжают бороться за ее жизнь", – говорится в сообщении.
Напомним, утром 15 апреля российские военные атаковали с дрона автомобиль в Бериславе Херсонской области. В результате взрыва пострадали два человека.
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