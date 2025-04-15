В Херсоне россияне атаковали с дрона велосипедистку: женщина в тяжелом состоянии

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Сегодня днем, 15 апреля, российские оккупанты сбросили взрывчатку с беспилотника на жительницу Херсона, которая ехала по городу на велосипеде. Медики борются за жизнь потерпевшей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.

По имеющимся данным, захватчики атаковали 62-летнюю женщину около 13:00.

"Она получила множественные обломочные ранения рук, ног и грудной клетки. Пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии. Медики продолжают бороться за ее жизнь", – говорится в сообщении.

Напомним, утром 15 апреля российские военные атаковали с дрона автомобиль в Бериславе Херсонской области. В результате взрыва пострадали два человека.