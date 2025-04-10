У Херсоні росіяни атакували з дрона 64-річного чоловіка
Росіяни атакували з дрона цивільного у Херсоні, постраждав чоловік
Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає RegioNews.
Зазначається, що в 64-річного херсонця на якого окупанти скинули вибухівку, діагностували вибухову травму та уламкові поранення ніг.
Потерпілого доставили до лікарні для надання меддопомоги.
Нагадаємо, в Херсонській області протягом 9 квітня внаслідок російських обстрілів загинула одна людина, ще двоє отримали поранення.
Раніше повідомлялося, що в ніч проти 10 квітня Росія атакувала Україну 145 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
Внаслідок російської атаки постраждали Донеччина, Харківщина, Київщина, Хмельниччина, Полтавщина та Миколаївщина.
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