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10 квітня 2025, 11:28

У Херсоні росіяни атакували з дрона 64-річного чоловіка

10 квітня 2025, 11:28
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Росіяни атакували з дрона цивільного у Херсоні, постраждав чоловік

Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, що в 64-річного херсонця на якого окупанти скинули вибухівку, діагностували вибухову травму та уламкові поранення ніг.

Потерпілого доставили до лікарні для надання меддопомоги.

Нагадаємо, в Херсонській області протягом 9 квітня внаслідок російських обстрілів загинула одна людина, ще двоє отримали поранення.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 10 квітня Росія атакувала Україну 145 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Внаслідок російської атаки постраждали Донеччина, Харківщина, Київщина, Хмельниччина, Полтавщина та Миколаївщина.

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