У Миколаєві комунальники працюють над ліквідацією наслідків атаки ворожих безпілотників

фото: Олександр Сєнкевич

У Миколаєві ліквідують наслідки нічної атаки дронами-камікадзе – в обласному центрі пошкоджені багатоквартирні будинки, автомобілі, гаражі та адміністративна будівля

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич у Телеграмі, передає RegioNews.

"Сьогодні вночі Миколаїв знову зазнав ворожої атаки дронами-камікадзе. У Заводському районі внаслідок атаки виникли пожежі. Завдяки оперативним діям наших рятувальників вогонь швидко було локалізовано", - йдеться у повідомленні.

За словами Сєнкевича, на місцях працюють комунальні служби, адміністрація району. Вже почали закривати вибиті вікна, прибирати територію. Триває обстеження пошкоджених об’єктів.

Нагадаємо, в Миколаєві через атаку БпЛА поранено 10 осіб, двоє – в лікарні.