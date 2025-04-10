В Херсоне россияне атаковали с дрона 64-летнего мужчину

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Россияне атаковали с дрона гражданского в Херсоне, пострадал мужчина

Об этом сообщает Херсонская ОВА, передает RegioNews.

Отмечается, что у 64-летнего херсонца, на которого оккупанты сбросили взрывчатку, диагностировали взрывную травму и обломочные ранения ног.

Пострадавший был доставлен в больницу для оказания медпомощи.

Напомним, в Херсонской области в течение 9 апреля в результате российских обстрелов погиб один человек, еще двое получили ранения.

Ранее сообщалось, что в ночь на 10 апреля Россия атаковала Украину 145 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.

В результате российской атаки пострадали Донетчина, Харьковщина, Киевщина, Хмельнитчина, Полтавщина и Николаевщина.