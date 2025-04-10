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10 квітня 2025, 11:06

Окупанти 94 рази обстріляли прикордоння Сумщини: поранена жінка

10 квітня 2025, 11:06
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фото: з відкритих джерел
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Уночі та зранку росіяни здійснили 94 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 154 вибухи

Про це повідомили в Сумській ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, що по Шалигинській громаді росіяни вдарили FPV-дроном та з артилерії. Внаслідок обстрілу поранення дістала місцева мешканка.

Загалом росіяни обстріляли 11 громад.

Зокрема, Хотінську, Юнаківську, Миропільську, Білопільську, Краснопільську, Великописарівську, Шалигинську, Есманьську, Хутір-Михайлівську, Шосткинську та Середино-Будську.

Нагадаємо, на півночі Сумської області фіксують зростання активності російських диверсійних груп.

Раніше повідомлялося, що Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що армія РФ фактично вже розпочала наступ на Сумську та Харківську області.

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