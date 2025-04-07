Російський снаряд зруйнував будинок у Херсоні: під завалами опинилися вагітна жінка з 2-річною дитиною

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Сьогодні вранці окупаційні війська РФ атакували житловий будинок у Херсоні. Через російський обстріл постраждали вагітна жінка та її маленький син

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

За наявними даними, під завалами будинку опинилися 31-річна жінка та її син, якому майже виповнилося два роки.

"Матір прикрила малечу власним тілом. Потерпілих дістали з-під завалів. Нині вони перебувають у лікарні, де отримують всю необхідну медичну допомогу. У хлопчика – вибухова травма та контузія. Жінка, яка перебуває на шостому місяці вагітності, дістала вибухову та травму голови", — йдеться у повідомленні.

За даними прокуратури Херсонщини, російська армія обстріляла Херсон з артилерії близько 09:00.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська атакували десятки населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула, постраждали пʼятеро мирних мешканців.