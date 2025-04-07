Российский снаряд разрушил дом в Херсоне: под завалами оказались беременная женщина с 2-летним ребёнком

скриншот с видео

Сегодня утром оккупационные войска РФ атаковали жилой дом в Херсоне. Из-за российских обстрелов пострадали беременная женщина и ее маленький сын

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

По имеющимся данным, под завалами дома оказались 31-летняя женщина и ее сын, которому почти исполнилось два года.

"Мать прикрыла малышей собственным телом. Пострадавших достали из-под завалов. Сейчас они находятся в больнице, где получают всю необходимую медицинскую помощь. У мальчика - взрывная травма и контузия. Женщина, которая находится на шестом месяце беременности, получила взрывную и травму головы", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры Херсона, российская армия обстреляла Херсон из артиллерии около 09:00.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска атаковали десятки населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов один человек погиб, пострадали пять мирных жителей.