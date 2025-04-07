Окупанти знищили КАБом будинок під Харковом: правоохоронці показали наслідки авіаудару
Сьогодні вранці російська авіація атакувала село Токарівка Друга Харківського району. Внаслідок ворожого авіаудару загинув чоловік, постраждали дві жінки
Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає RegioNews.
За матеріалами слідства, окупанти вдарили авіабомбами по Токарівці Другій близько 05:40. Влучання були по приватному житловому сектору.
"Повністю зруйновано будинок. Загинув 48-річний чоловік. Дві жінки віком 75 та 51 років зазнали гострої реакції на стрес", — йдеться в повідомленні.
За фактами вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини, правоохоронці проводять досудове розслідування.
Нагадаємо, вранці 7 квітня окупанти атакували КАБом село Токарівка Друга Харківського району. Внаслідок обстрілу загинув чоловік, постраждали двоє цивільних.