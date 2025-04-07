Війська РФ вбили мешканця Херсонщини, постраждали 5 цивільних
Протягом минулої доби російські війська атакували десятки населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула, постраждали пʼятеро мирних мешканців
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Вчора під ворожим вогнем та авіаударами опинилися: Херсон, Антонівка, Благовіщенське, Білозерка, Ромашкове, Дніпровське, Велетенське, Берегове, Кізомис, Широка Балка, Томина Балка, Станіслав, Софіївка, Понятівка, Микільське, Токарівка, Іванівка, Придніпровське, Садове, Берислав, Шляхове, Тягинка, Червоний Маяк, Новоолександрівка, Осокорівка, Гаврилівка, Республіканець, Золота Балка, Костирка, Веселе та Козацьке.
"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 5 — дістали поранення", — йдеться у повідомленні.
Минулої доби росіяни били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Війська РФ пошкодили дві багатоповерхівки та девʼять приватних будинків. Також окупанти понівечили гараж і приватний автомобіль.
Нагадаємо, вранці 7 квітня окупанти атакували село Токарівка Друга Харківського району. Внаслідок обстрілу загинув чоловік, постраждали двоє цивільних.