Росіяни атакували КАБами громаду на Дніпропетровщині: поранені 3 людей

ілюстративне фото: Сергій Лисак

У неділю ввечері, 6 квітня, окупанти вдарили авіабомбами по Новопавлівській громаді Синельниківського району. Постраждали троє мирних мешканців, пошкоджена цивільна інфраструктура

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

За оперативними даними, через удар пошкоджені сім магазинів, адмінбудівля, будівлі, що не експлуатувалися, гараж.

"Всі троє постраждалих госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Це 62-річний чоловік та жінки 23 і 57 років", – йдеться у повідомленні.

Також із вечора окупанти кілька разів атакували Нікополь, Марганецьку і Покровську громади. Ворог обстріляв Нікопольщину з артилерії та застосував дрони-камікадзе. На щастя, загиблих і поранених немає.

Нагадаємо, вранці 7 квітня окупанти атакували КАБом село Токарівка Друга Харківського району. Внаслідок обстрілу загинув чоловік, постраждали двоє цивільних.