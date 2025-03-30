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30 марта 2025, 15:05

В пригороде Херсона россияне сбросили взрывчатку с дрона на женщину

30 марта 2025, 15:05
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Сегодня утром, 30 марта, российские оккупанты атаковали БпЛА жительницу поселка Антоновка Херсонского района. Женщина получила тяжелые травмы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.

По имеющимся данным, захватчики сбросили взрывчатку с дрона на жительницу Антоновки около 6:15.

"60-летняя женщина получила минно-взрывную травму, обломочное ранение головы, туловища, руки и ног. Пострадавшая – в тяжелом состоянии, ее доставили в больницу", – говорится в сообщении.

В настоящее время медики оказывают женщине всю необходимую помощь.

Напомним, за прошедшие сутки в результате вражеских обстрелов Херсонщины пострадали четверо мирных жителей.

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