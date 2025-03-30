В пригороде Херсона россияне сбросили взрывчатку с дрона на женщину
Сегодня утром, 30 марта, российские оккупанты атаковали БпЛА жительницу поселка Антоновка Херсонского района. Женщина получила тяжелые травмы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.
По имеющимся данным, захватчики сбросили взрывчатку с дрона на жительницу Антоновки около 6:15.
"60-летняя женщина получила минно-взрывную травму, обломочное ранение головы, туловища, руки и ног. Пострадавшая – в тяжелом состоянии, ее доставили в больницу", – говорится в сообщении.
В настоящее время медики оказывают женщине всю необходимую помощь.
Напомним, за прошедшие сутки в результате вражеских обстрелов Херсонщины пострадали четверо мирных жителей.
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