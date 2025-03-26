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26 березня 2025, 08:00

На Херсонщині через російські обстріли постраждали 3 цивільних

26 березня 2025, 08:00
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ілюстративне фото: Нацполіція
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Протягом минулої доби, 25 березня, російські війська атакували близько 40 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали троє мирних мешканців

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Вчора під ворожим вогнем та авіаударами опинилися: Херсон, Антонівка, Зеленівка, Інженерне, Садове, Придніпровське, Микільське, Токарівка, Новотягинка, Приозерне, Білозерка, Дніпровське, Кізомис, Велетенське, Томина Балка, Берегове, Станіслав, Широка Балка, Софіївка, Берислав, Зміївка, Новоберислав, Одрадокам'янка, Тягинка, Урожайне, Милове, Дудчани, Качкарівка, Львове, Ольгівка, Миколаївка, Новоолександрівка, Новорайськ, Костирка, Монастирське, Нововоронцовка, Осокорівка, Козацьке та Веселе.

"Через російську агресію 3 людини дістали поранення", — йдеться у повідомленні.

Минулої доби росіяни били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Війська РФ пошкодили дві багатоповерхівки та 12 приватних будинків. Також окупанти понівечили газогін та приватні автомобілі.

За даними ОВА, під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони знищили над Херсонщиною три ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".

Нагадаємо, вчора у Херсоні росіяни скинули вибухівку з дрона на велосипедиста. 55-річного чоловіка ушпиталили до лікарні.

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