Росіяни масовано атакували Кривий Ріг "шахедами": є руйнування
У ніч на 26 березня російські війська здійснили масовану атаку ударних дронів на місто Кривий Ріг Дніпропетровської області. Зруйнована інфраструктура
Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає RegioNews.
На щастя, минулося без жертв і постраждалих.
"Масова атака "шахедами". Щонайменше 15 вибухів. Всі живі, слава Богу. Реально диво. Руйнування значні", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, через ворожі обстріли 25 березня на Нікопольщині загинув 63-річний чоловік.
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