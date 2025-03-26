Війська РФ атакували Охтирку: пошкоджені багатоповерхівки та магазини

фото: Сумська ОВА

У середу вночі, 26 березня, російські війська атакували цивільну інфраструктуру міста Охтирка ударними дронами. Внаслідок "прильотів" є пошкодження, виникла пожежа

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр Сумської обласної військової адміністрації.

За попередніми даними, люди не постраждали.

"Внаслідок удару трьох безпілотників пошкоджено два багатоквартирні житлові будинки, чотири магазини, адміністративне приміщення підприємства, кілька автомобілів, господарчі споруди та кіоски на території ринку. Також сталося загоряння однієї господарчої будівлі", — йдеться в повідомленні.

На місці працюють аварійно-рятувальні служби.

Нагадаємо, в ніч на 26 березня російські війська здійснили масовану атаку ударних дронів на Кривий Ріг Дніпропетровської області. Зруйнована інфраструктура.