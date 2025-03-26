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За прошедшие сутки, 25 марта, российские войска атаковали около 40 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов пострадали трое мирных жителей

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

За прошедшие сутки россияне били по социальной инфраструктуре и жилым кварталам. Войска РФ повредили две многоэтажки и 12 частных домов. Также оккупанты изуродовали газопровод и частные автомобили.

"Из-за российской агрессии 3 человека получили ранения", — говорится в сообщении.

По данным ОВА, во время ночной дроновой атаки Силы противовоздушной обороны уничтожили над Херсонщиной три ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".

Напомним, вчера в Херсоне россияне сбросили взрывчатку с дрона на велосипедиста. 55-летнего мужчину госпитализировали в больницу.