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26 березня 2025, 07:50

Окупанти скинули на Запорізьку область більше 20 авіабомб: є руйнування

26 березня 2025, 07:50
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фото: Запорізька ОВА
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Минулої доби російські війська завдали 356 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак пошкоджена цивільна інфраструктура

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

"Надійшло 15 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків, автівок та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали", – йдеться у повідомленні.

Іван Федоров додав, що вчора війська РФ здійснили:

  • 24 авіаційні удари по Оріхову, Малій Токмачці та Гуляйпільському.
  • 162 ворожих БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Малокатеринівку, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.
  • вісім обстрілів із РСЗВ накрили Магдалинівку, Степногірськ, Новоданилівку, Малу Токмачку та Новодарівку.
  • 162 артилерійські обстріли завдали окупанти по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Нагадаємо, ввечері 25 березня російські війська завдали ударів по прифронтових населених пунктах Запорізької області з РСЗВ "Град". "Прильоти" зафіксували в селищі Степногірськ Василівського району.

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РФ війна обстріли окупанти Запорізька область Запорізька ОВА авіаудар Федоров Іван Сергійович КАБ
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